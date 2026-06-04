Пересмотрен порядок предоставления грантов на новые бизнес-идеи

срок микрокредита — до 5 лет, срок микрокредита для проектов в сфере животноводства — до 7 лет;максимальная сумма микрокредита — до 5 миллионов тенге;номинальная ставка вознаграждения — не более 2,5% годовых;наличие залогового обеспечения;льготный период по погашению основного долга составляет не более ⅓ продолжительности срока микрокредитования;наличие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения к поверенному (агенту) за микрокредитом составляет менее пяти лет в налоговых органах в соответствии со статьей 94 Налогового кодекса;наличие положительной динамики по индивидуальному подоходному налогу и социальным платежам за последние 2 года для действующих предпринимателей, срок регистрации которых в налоговых органах в соответствии со статьей 94 Налогового кодекса составляет более трех лет;создание не менее 1 нового постоянного рабочего места в течение 1 года со дня получения микрокредита для действующих предпринимателей, срок регистрации которых в налоговых органах в соответствии со статьей 94 Налогового кодекса составляет менее одного года;создание не менее 2 постоянных рабочих мест для действующих предпринимателей, срок регистрации которых в налоговых органах в соответствии со статьей 94 Налогового кодекса составляет более одного года;при отсутствии в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.при отсутствии процедуры банкротства либо ликвидации.