Реконструкцию и капремонт семи мостовых переходов проведут в Бодайбинском районе

— Приведение в нормативное состояние мостов в Бодайбинском районе является частью комплексного плана по развитию транспортной сети севера Иркутской области. На четырёх объектах реконструкцию и капитальный ремонт начали в прошлом году. Они идут в соответствии с графиком, отставаний нет. Для капитальных ремонтов ещё трёх мостов разработана проектная документация. В этом году будут проведены конкурсные процедуры и определены подрядчики, они приступят к работам в следующем году, — сказал Пётр Демидов.