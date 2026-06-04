Реконструкцию и капремонт семи мостовых переходов проведут в Бодайбинском районе

— Приведение в нормативное состояние мостов в Бодайбинском районе является частью комплексного плана по развитию транспортной сети севера Иркутской области. На четырёх объектах реконструкцию и капитальный ремонт начали в прошлом году. Они идут в соответствии с графиком, отставаний нет. Для капитальных ремонтов ещё трёх мостов разработана проектная документация. В этом году будут проведены конкурсные процедуры и определены подрядчики, они приступят к работам в следующем году, — сказал Пётр Демидов.
Активно идёт капремонт моста через реку Бодайбо (на 1,8 км дороги Бодайбо — Мама). Подрядчик устроил объездную дорогу (движение запущено), начал подготовительные работы для установки новых опор, затем приступит к монтажу пролётного строения. Продолжается реконструкция трёх мостов на дороге Бодайбо — Кропоткин (через реки Бодайбо — 64,9 км, Верхний Аканак — 62,15 км, Большой Догалдын — 64,8 км). Работы ведутся с прошлого года, подрядчику осталось установить барьерные и перильные ограждения и обустроить подходы к сооружениям.
В этом году заключат контракт на капремонт трёх мостов на трассе Таксимо — Бодайбо (через реку Каалу на 71-м и 76-м км, через ручей Еловый на 80-м км). Там отремонтируют балки пролётных строений и обновят покрытие. Движение полностью перекрывать не будут — проезд организуют по одной полосе.
Помимо этого, в Бодайбинском районе продолжается строительство моста через реку Витим — крупнейшего дорожного объекта Иркутской области. В этом году сделают две русловые опоры (№ 2 и № 3), начнут подготовку к возведению опоры № 4 и сборке металлоконструкций пролётного строения. Мост возводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» при поддержке компании «Полюс». Завершить строительство планируется в 2028 году.