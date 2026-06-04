В Омске осуждены руководители за преднамеренное банкротство «АФ Омская»

В Омске вступил в законную силу приговор по делу о преднамеренном банкротстве сельскохозяйственного предприятия «АФ Омская». Бывшие руководители компании признаны виновными в выводе активов на сумму более 181 млн рублей.
Уголовное дело в апелляционном порядке рассмотрел Омский областной суд. Ранее Куйбышевский районный суд Омска установил, что 51-летний С. А. Головачев, являвшийся фактическим бенефициаром и руководителем ООО «АФ Омская», а также 45-летний директор предприятия А. Н. Степаненко совершили действия, приведшие к банкротству организации.
Как следует из материалов дела, руководители безвозмездно отчуждали имущество компании, выводя его из активов предприятия. Общая стоимость выведенного имущества превысила 181 млн рублей.
В результате этих действий сельхозпредприятие оказалось неспособно исполнить обязательства перед кредиторами. Ущерб был причинен налоговому органу, кредитной организации и контрагентам компании.
С учетом решения Омского областного суда действия обоих фигурантов квалифицированы по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).
Каждому из осужденных назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба омских судов.