В Омске осуждены руководители за преднамеренное банкротство «АФ Омская»

Уголовное дело в апелляционном порядке рассмотрел Омский областной суд. Ранее Куйбышевский районный суд Омска установил, что 51-летний С. А. Головачев, являвшийся фактическим бенефициаром и руководителем ООО «АФ Омская», а также 45-летний директор предприятия А. Н. Степаненко совершили действия, приведшие к банкротству организации.