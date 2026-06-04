В России рейтинг по развитию ГЧП возглавили Москва и Прикамье

В число оценочных факторов вошли — динамика реализации проектов ГЧП в 2025 году, накопленный опыт реализации и вовлеченность органов власти в проекты. В Пермском крае основной объем инвестиций по действующим концессионным соглашениям на 1 апреля 2026 года приходится на социальную сферу с объемом 103,2 млрд рублей или 58% от всех инвестиций, транспортную сферу — 41,9 млрд руб. (23%), сферу ЖКХ — 33,3 млрд руб. (19%).