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В Уфе послушать об исполнении бюджета собрались полтысячи жителей

В Уфе послушать об исполнении бюджета собрались полтысячи жителей.

Источник: Башинформ

507 уфимцев пришли на общественные слушания по исполнению городского бюджета. Публичное рассмотрение расходов казны закреплено в законе, напомнили в мэрии. По данным финуправления, объём доходов уфимского бюджета в 2025 году составил 46,6 млрд руб. и был выполнен с профицитом — 46,1 млрд руб. Из них 27 млрд руб. были направлены на социальную сферу (почти 60% всех расходов городской казны).

Больше половины доходов сложилось из налогов, платы за аренду муниципального имущества, а также штрафов. Доля трансфертов из республиканского и федерального бюджетов составила 43%. Ранее сообщали, сколько средств запланировано в бюджете на благоустройство города в этом году.