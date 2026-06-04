Хабаровск обеспечат новыми системами водоснабжения и водоотведения в 2026 году

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подвел итоги совместной работы с ООО «Группа Полипластик» и обозначил планы на 2026 год. Встреча главы региона и председателя совета директоров Льва Гориловского состоялась на ПМЭФ-2026. Первостепенной задачей станет масштабное обновление систем водоснабжения и водоотведения в Хабаровском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В планах построить более 40 километров сетей водо-канализационного хозяйства в железнодорожной части Хабаровска и Мирненского сельского поселения. Общая стоимость проекта — более 15 миллиардов рублей. Бюджетные инвестиции составляют 8,5 миллиона рублей в рамках казначейского инфраструктурного кредита. Конкурентные процедуры уже завершены, — отметил глава краевого правительства.
Дмитрий Демешин добавил, что сейчас в регионе есть потребность в 200 объектах водопроводно-канализационного хозяйства: часть из них нужно реконструировать, а часть — построить. Всего на эти цели необходимо более 100 миллиардов рублей.
— Не первый год регион привлекает к реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры внебюджетные источники, активно использует механизм концессии. Партнерские отношения с профессиональными компаниями и финансовыми институтами можно и нужно развивать, — подчеркнул губернатор.
Глава правительства Хабаровского края отметил, что продукция компании неоднократно проходила проверку качества — трубы, произведенные на заводе «Полипластика», применили во время возведения тепломагистрали № 35.
— Уверен, что совместными усилиями мы выведем коммунальную инфраструктуру региона на новый уровень и улучшим качество жизни жителей нашего края, — сказал Дмитрий Демешин.
Напомним, что на полях ПМЭФ губернатор Хабаровского края подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «Росводоканал» и АО «Полиметалл». Стороны договорились о строительстве современных очистных сооружений в Советской Гавани.