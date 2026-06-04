«Русский холодъ» начал ликвидацию из-за долгов

Акционеры барнаульского АО «Русский холодъ», одного из крупнейших производителей мороженого в России, решили ликвидировать компанию. Процедура затрагивает и другие структуры холдинга. На этом фоне местные власти уже получили уведомления о приостановке производства и сокращении сотрудников.