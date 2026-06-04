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СИБУР спрогнозировал снижение своего экспорта каучуков после ЧП в Нижнекамске

СИБУР ждет снижения своего экспорта синтетических каучуков в 2026 году после аварии на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил член правления компании Александр Петров.

СИБУР ждет снижения своего экспорта синтетических каучуков в 2026 году после аварии на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил член правления компании Александр Петров.

«У нас будет некоторое снижение производства каучуков в этом году из-за аварии на “Нижнекамскнефтехиме”. И это будет чуть более значительным фактором, чем снижение спроса в России. Поэтому экспорт может чуть снизиться», — сказал господин Петров.

По словам Александра Петрова, в 2025 году «Сибур» произвел около 800 тыс. т синтетических каучуков. Из них менее 200 тыс. т пришлось на российский рынок. Остальное — экспортировали, в основном в Китай.

Авария на заводе «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане произошла 31 марта. Погибли 12 человек, более 70 — пострадали. Причиной происшествия в компании назвали технологический сбой. Получившая повреждения производственная линия завода до сих пор не работает.