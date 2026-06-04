Пентагон признал нехватку средств на боевые операции и подготовку

Нагрузку на ресурсы военного ведомства создали сразу несколько факторов: кампания против Ирана, операции в Южной Америке, действия в южных приграничных районах США, задействование Национальной гвардии, а также подорожание топлива. Все это вынудило руководство армии принимать «трудные» решения по текущим расходам.
«Армия дала указания командованиям принимать трудные и обоснованные решения о распределении ресурсов, которые оптимизируют и расставляют приоритеты в отношении наиболее важных потребностей», — цитирует «Интерфакс» заявление телеканалу представителя армии полковника Марти Мейнерса.
Начальник штаба ВМС США адмирал Дэрил Кодл еще в мае на слушаниях в комитете по вооруженным силам Палаты представителей предупредил: без дополнительного финансирования флоту уже в июле придется решать, как урезать траты на текущие операции.
Официальные лица также отметили в беседе с Fox News, что рост цен на топливо серьезно бьет по боевой подготовке военнослужащих и существенно повышает траты на перевозку персонала, грузов и оборудования. По данным Пентагона, ведомство ежегодно закупает около 80 млн баррелей топлива.