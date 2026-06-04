Пентагон признал нехватку средств на боевые операции и подготовку

Официальные лица также отметили в беседе с Fox News, что рост цен на топливо серьезно бьет по боевой подготовке военнослужащих и существенно повышает траты на перевозку персонала, грузов и оборудования. По данным Пентагона, ведомство ежегодно закупает около 80 млн баррелей топлива.