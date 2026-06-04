Wildberries запустит в России сеть отелей и детских лагерей

Интервью. Татьяна Ким.
Wildberries откроет отели и детские лагеря в России под собственным брендом. Об этом рассказала в интервью телеканалу РБК глава RWB Татьяна Ким на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ким отметила, что гостиницы под брендом Wildberries уже работают в Египте и Турции. «Мы в ближайшее время планируем запускать аналогичную историю для России. Это будет порядка сотни отелей по стране», — заявила Ким.
В планах компании — открытие гостиниц в разных регионах России для развития внутреннего туризма. В выборе отелей Wildberries будет ориентироваться на потребителя, по шкале сервиса это будет «твердо уверенная четверка и доступная пятерка».
«Доверие к бренду очень сильное, и мы не просто ставим свою плашку WB Travel, мы не всех берем под эту плашку. Там есть определенные требования, обновления отелей, и добавляем туда свои некоторые вещи, например кафе, детские клубы, специальные уголки для родителей», — пояснила глава RWB.
В первую очередь отели откроют в Причерноморье и Сочи, рассказала Ким. Кроме того, RWB намерена открыть отели на Алтае. Первых гостей в России Wildberries планирует разместить в 2026 году.
Компания работает над аналогичным проектом в сфере детского отдыха, поделилась глава RWB и уточнила, что это направление не будет развиваться под брендом WB Travel. «Под маркой WB, но не WB Travel, там по-другому они будут называться», — сказала Ким.
«Сейчас мы ведем переговоры, у нас там есть в шорт-листе порядка 200 лагерей. Ну, конечно, мы не все лагеря сразу поставим [на платформу]», — поделилась она подробностями. Часть из них, планирует Ким, будут функционировать под маркой RWB. В отелях на территории России также могут открыть пункты выдачи заказов Wildberries, а в детских лагерях будет «что-то другое».
3 июня о планах компании открыть туристические агентства РБК рассказал экс-глава TUI Russia Тарас Демура, возглавивший турбизнес Wildberries. Отличием WB Travel от других сервисов онлайн-бронирования будет в том, что пользователь не останется «один на один с системой». «Мы пытаемся построить сервис с человеческим лицом. То есть в современном цифровом формате, но чтобы с вами взаимодействовал живой человек, который несет ответственность, который вас поддержит и решит проблему», — пояснил глава WB Travel.
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