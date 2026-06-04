Wildberries запустит в России сеть отелей и детских лагерей

«Сейчас мы ведем переговоры, у нас там есть в шорт-листе порядка 200 лагерей. Ну, конечно, мы не все лагеря сразу поставим [на платформу]», — поделилась она подробностями. Часть из них, планирует Ким, будут функционировать под маркой RWB. В отелях на территории России также могут открыть пункты выдачи заказов Wildberries, а в детских лагерях будет «что-то другое».