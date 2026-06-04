Нижегородская область вошла в топ-5 лидеров по развитию ГЧП

В рейтинге Минэкономразвития РФ по уровню развития государственно‑частного партнёрства (ГЧП) за 2025 год Нижегородская область вошла в топ‑5 российских регионов, заняв почётное пятое место. Об этом сообщает Минэкономразвития.
Оценка проводилась по трём ключевым критериям:
текущая динамика реализации ГЧП‑проектов в 2025 году;
накопленный опыт запуска подобных инициатив в прошлые периоды;
активность региональных властей в поддержке партнёрских механизмов.
За отчётный период регион продемонстрировал впечатляющие результаты: заключено 341 новое соглашение с общим объёмом финансирования 805 млрд рублей. Примечательно, что львиная доля средств — 83% — пришлась на частные инвестиции, что подчёркивает высокий интерес бизнеса к инфраструктурным проектам области.
Распределение верхних строчек рейтинга выглядит так:
1‑е место — Москва (лидер уже третий год подряд);
2‑е место — Пермский край;
3‑е место — Хабаровский край;
4‑е место — Самарская область;
5‑е место — Нижегородская область.
Максим Колесников, первый заместитель министра экономического развития, отметил, что подобный рейтинг мотивирует субъекты РФ активнее внедрять инструменты ГЧП — это помогает совершенствовать городскую среду и наращивать инвестиционную привлекательность территорий.
Ранее Нижегородская область заняла 31 место по уровню благосостояния семей.