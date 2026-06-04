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Нижегородская область вошла в топ-5 лидеров по развитию ГЧП

Подобный рейтинг мотивирует субъекты РФ активнее внедрять инструменты ГЧП — это помогает совершенствовать городскую среду и наращивать инвестиционную привлекательность территорий.

В рейтинге Минэкономразвития РФ по уровню развития государственно‑частного партнёрства (ГЧП) за 2025 год Нижегородская область вошла в топ‑5 российских регионов, заняв почётное пятое место. Об этом сообщает Минэкономразвития.

Оценка проводилась по трём ключевым критериям:

текущая динамика реализации ГЧП‑проектов в 2025 году;

накопленный опыт запуска подобных инициатив в прошлые периоды;

активность региональных властей в поддержке партнёрских механизмов.

За отчётный период регион продемонстрировал впечатляющие результаты: заключено 341 новое соглашение с общим объёмом финансирования 805 млрд рублей. Примечательно, что львиная доля средств — 83% — пришлась на частные инвестиции, что подчёркивает высокий интерес бизнеса к инфраструктурным проектам области.

Распределение верхних строчек рейтинга выглядит так:

1‑е место — Москва (лидер уже третий год подряд);

2‑е место — Пермский край;

3‑е место — Хабаровский край;

4‑е место — Самарская область;

5‑е место — Нижегородская область.

Максим Колесников, первый заместитель министра экономического развития, отметил, что подобный рейтинг мотивирует субъекты РФ активнее внедрять инструменты ГЧП — это помогает совершенствовать городскую среду и наращивать инвестиционную привлекательность территорий.

Ранее Нижегородская область заняла 31 место по уровню благосостояния семей.