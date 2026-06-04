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Работодателя обязали купить казахстанцу протез за 28 млн тенге

В Алматинской области работодателя обязали заключить договор по приобретению протеза за 28 млн тенге после несчастного случая с сотрудником, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, Илийским районным судом рассмотрено дело по иску работника к ТОО об обязании заключить договор по приобретению протеза.

Установлено, что в результате несчастного случая на производстве истец получил тяжелое увечье, повлекшее ампутацию кисти и установление инвалидности. Заключением медико-социальной экспертизы подтверждена стойкая утрата трудоспособности и необходимость постоянного протезирования.

Суд установил, что травма получена при исполнении трудовых обязанностей, а истец нуждается в высокотехнологичном протезе для восстановления жизнедеятельности и социальной адаптации.

С учетом требований законодательства суд обязал ТОО заключить договор с АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» на изготовление и приобретение многозахватного протеза кисти с микропроцессорным управлением по цене 28 606 425 тенге в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу, а также обязал ТОО оплатить расходы на проживание в медицинском стационаре на период протезирования.

«Решение направлено на восстановление нарушенных прав работника и обеспечение его необходимыми средствами реабилитации. Решение вступило в законную силу», — отметили в суде.