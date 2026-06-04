Работодателя обязали купить казахстанцу протез за 28 млн тенге

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, Илийским районным судом рассмотрено дело по иску работника к ТОО об обязании заключить договор по приобретению протеза.
Установлено, что в результате несчастного случая на производстве истец получил тяжелое увечье, повлекшее ампутацию кисти и установление инвалидности. Заключением медико-социальной экспертизы подтверждена стойкая утрата трудоспособности и необходимость постоянного протезирования.
Суд установил, что травма получена при исполнении трудовых обязанностей, а истец нуждается в высокотехнологичном протезе для восстановления жизнедеятельности и социальной адаптации.
С учетом требований законодательства суд обязал ТОО заключить договор с АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» на изготовление и приобретение многозахватного протеза кисти с микропроцессорным управлением по цене 28 606 425 тенге в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу, а также обязал ТОО оплатить расходы на проживание в медицинском стационаре на период протезирования.
«Решение направлено на восстановление нарушенных прав работника и обеспечение его необходимыми средствами реабилитации. Решение вступило в законную силу», — отметили в суде.