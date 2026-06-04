Работодателя обязали купить казахстанцу протез за 28 млн тенге

С учетом требований законодательства суд обязал ТОО заключить договор с АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» на изготовление и приобретение многозахватного протеза кисти с микропроцессорным управлением по цене 28 606 425 тенге в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу, а также обязал ТОО оплатить расходы на проживание в медицинском стационаре на период протезирования.