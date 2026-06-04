Цены на пшеницу в России снизились на фоне высокого урожая

В новом сельхозсезоне, который стартует 1 июля, цены могут немного восстановиться, однако это вряд ли заметно улучшит доходность аграриев. Экспортеры по-прежнему зависят от валютного курса, а внутренний спрос частично сдерживает обвал цен. При этом рентабельность производства остается низкой: на юге она оценивается в 10−15%, а в центральной части страны может быть около нуля.