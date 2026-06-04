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Атомные города Свердловской области получат по 1,2 миллиарда рублей

На развитие атомных городов Свердловской области выделят 1,2 миллиарда.

Источник: Комсомольская правда

На реализацию социальных объектов в атомных городах Свердловской области, а именно в Заречном, Лесном и Новоуральске выделят 1,2 миллиарда рублей. Деньги из регионального бюджета направят по соглашению с госкорпорацией «Росатом».

— С гедиректором госкорпорации Алексеем Лихачёвым определили перечень мероприятий по развитию городов. Средства запланированы на важные для людей проекты благоустройства, развитие социальной инфраструктуры, ремонт объектов ЖКХ, обновление автомобильных дорог, — сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих социальных сетях.

Атомные города вносят значительный вклад в развитие этой сферы промышленности. Так, на Белоярской АЭС завершают подготовительные работы по сооружению нового энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М.