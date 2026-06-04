Силуанов, Орешкин и Решетников об экономике России на ПМЭФ. Трансляция

Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности — обсуждают заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министры экономического развития и финансов Максим Решетников и Антон Силуанов. РБК ведет прямую трансляцию.
Петербургский международный экономический форум продлится с 3 по 6 июня. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
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Максим Орешкин: биография и личная жизнь заместителя руководителя Администрации Президента РФ
В экономическом блоке российской власти важную роль играет заместитель главы президентской администрации Максим Орешкин. Сегодня политик отвечает и за сотрудничество со странами БРИКС. Разберем его биографию подробнее.Читать дальше