Россиянам посоветовали добиваться перерасчета пенсии при недоплате

Ошибки при начислении пенсий могут возникать из-за некорректных данных о трудовом стаже, страховых взносах или сведений, которые работодатели передают в Социальный фонд России. Об этом в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заявила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.
По ее словам, во время предыдущих проверок Счетная палата действительно выявляла случаи неправильного начисления пенсионных выплат. После устранения нарушений гражданам производили перерасчет и доначисляли положенные суммы.
Изотова отметила, что причиной ошибок могут быть как технические сбои, так и человеческий фактор. В частности, речь идет о неточностях в учете трудового стажа, сведениях о страховых взносах или информации, поступающей от работодателей.
При этом она подчеркнула, что выявление отдельных ошибок не свидетельствует о массовых проблемах в системе. По ее словам, проверить каждое пенсионное дело невозможно, поскольку речь идет о десятках миллионов получателей пенсий.
Зампред Счетной палаты напомнила, что граждане имеют право обратиться в Социальный фонд с заявлением о перерасчете, если считают, что размер выплат определен неверно. В случае необходимости решение фонда можно обжаловать в судебном порядке. По словам Изотовой, такой механизм позволяет добиться пересмотра начислений и получения недоплаченных средств.
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