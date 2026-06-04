Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградская делегация подписала соглашения на ПМЭФ-2026

Делегация Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым приступила к работе на ПМЭФ.

Источник: Комсомольская правда

Делегация Волгоградской области, которую возглавляет губернатор Андрей Бочаров, отработала первый день на Петербургском международном экономическом форуме. На площадках ПМЭФ представители региона провели деловые встречи, обсудили инвестиционное сотрудничество, развитие соцпредпринимательства и господдержку бизнеса.

— Регион подписал соглашения с инвестструктурами Санкт-Петербурга и Московской области, а также присоединился к международному меморандуму о сотрудничестве в сфере привлечения инвестиций, — сообщили в пдминистрации региона.

На 4−5 июня у волгоградской делегации в планах также деловые встречи, участие в пленарных дискуссиях и панельных секциях. Главным событием форума станет пленарное заседание с участием главы государства.