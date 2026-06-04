Орешкин заявил об отходе от «оборонительной модели» в вопросе санкций

Россия уже во многом отошла от оборонительной модели в вопросе санкций, сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) замглавы администрации президента Максим Орешкин. РБК ведет прямую трансляцию.
«Я здесь с этим абсолютно согласен. Надо уже отходить уже от этой исключительно оборонительной модели. Ну, и на самом деле, по большому счету, мы уже во многом от этого отошли, надо отходить все больше и больше. Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. И санкции, они не связаны с какими-то конкретными событиями, не связаны с тем, как меняется мир. И поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос, не надо ли изменить парадигму — не реагировать на принятые санкции, а опережать.
По его словам, от «чисто оборонительной модели», которая у России была в 2022—2023 году, страна постепенно переходит к более сбалансированной, и это движение надо только ускорять и усиливать.
«Нужно уже еще более активно играть на своей внутренней площадке. Более того, нужно играть на площадке других стран», — отметил замглавы администрации президента. Баланс между обороной и атакой будет еще больше сдвигаться в атакующую сторону, отметил Орешкин.
26 мая председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа начала готовить новый, 21-й пакет санкций в отношении России. По данным Politico, Евросоюз намерен в рамках новых рестрикций усилить давление на теневой флот, российские банки и РПЦ. По данным издания, новый пакет санкций может быть представлен в конце июня или начале июля. Помимо этого, ограничения могут затронуть российские банки, финансовые организации, предприятия военно-промышленного комплекса и компании, которые, по мнению ЕС, участвуют в продаже украинского зерна. Bloomberg писал, что в рамках 21-го пакета санкций ЕС рассматривает возможность временной заморозки потолка цен на российскую нефть, чтобы не допустить получения Россией сверхприбыли от текущего роста цен.
За месяц до этого Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против России, включающий ограничения против физлиц и энергетического сектора. Под санкции попали структуры ЛУКОЙЛа, «Газпрома», «Башнефть», «Славнефть», а также 46 судов теневого флота (им запрещен заход в порты). Кроме того, в список включили 20 российских банков («Русский стандарт», Почта Банк, «Авангард» и другие) и страховую компанию «Согласие».
Россия считает западные санкции незаконными и малоэффективными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прошлым летом заявил, что российская экономика продолжает функционировать под «огромным количеством санкций» и выработала к ним «определенный иммунитет».
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