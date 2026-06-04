Орешкин заявил об отходе от «оборонительной модели» в вопросе санкций

«Я здесь с этим абсолютно согласен. Надо уже отходить уже от этой исключительно оборонительной модели. Ну, и на самом деле, по большому счету, мы уже во многом от этого отошли, надо отходить все больше и больше. Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. И санкции, они не связаны с какими-то конкретными событиями, не связаны с тем, как меняется мир. И поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос, не надо ли изменить парадигму — не реагировать на принятые санкции, а опережать.