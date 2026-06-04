Орешкин на ПМЭФ заявил, что «всегда перечитывает» Маркса

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин на посвященной экономике России сессии ПМЭФ заявил, что регулярно перечитывает работы экономиста Карла Маркса. Трансляцию сессии вел РБК.
Орешкин начал свою речь с заявления о том, что лучше всего себя на таких мероприятиях чувствует тот, кто подготовился и выписал цитаты.
«Перечитали Маркса?», — спросил модератор сессии, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
«Маркса мы перечитываем всегда, как и других великих экономистов», — отреагировал Орешкин.
Орешкин совместно с министрами экономического развития и финансов Максимом Решетниковым и Антоном Силуановым участвуют на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности».
Отвечая на вопрос в ходе сессии ранее, заместитель руководителя администрации президента сообщил, что Россия отходит от «оборонительной модели» в вопросе реакции на санкции, а также призвал активнее играть на своей внутренней площадке и на площадке других стран.
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