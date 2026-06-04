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Орешкин на ПМЭФ заявил, что «всегда перечитывает» Маркса

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин на посвященной экономике России сессии ПМЭФ заявил, что регулярно перечитывает работы экономиста Карла Маркса.

Источник: РБК

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин на посвященной экономике России сессии ПМЭФ заявил, что регулярно перечитывает работы экономиста Карла Маркса. Трансляцию сессии вел РБК.

Орешкин начал свою речь с заявления о том, что лучше всего себя на таких мероприятиях чувствует тот, кто подготовился и выписал цитаты.

«Перечитали Маркса?», — спросил модератор сессии, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Маркса мы перечитываем всегда, как и других великих экономистов», — отреагировал Орешкин.

Орешкин совместно с министрами экономического развития и финансов Максимом Решетниковым и Антоном Силуановым участвуют на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности».

Отвечая на вопрос в ходе сессии ранее, заместитель руководителя администрации президента сообщил, что Россия отходит от «оборонительной модели» в вопросе реакции на санкции, а также призвал активнее играть на своей внутренней площадке и на площадке других стран.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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