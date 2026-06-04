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В Латвии намерены разработать механизм прекращения торговли с РФ

Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс считает, что страна должна полностью разорвать экономические отношения с Россией и Белоруссией. Об этом он заявил журналистам, сообщают местные СМИ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Кулбергс подчеркнул, что «железно настаивает» на прекращении таких связей. «Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию», — цитирует главу латвийского правительства «Интерфакс».

Политик также сообщил, что поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти механизм реализации этого решения. Действовать Латвия намерена в координации с Европейским союзом, потому что она «не изолирована».

Из общего правила Кульбергс готов сделать одно исключение — для фармацевтической отрасли. Премьер уточнил, что фармацевтические компании, обладающие производственными мощностями и опытом, имеют решающее значение для безопасности. Он добавил, что фармацевтические предприятия не в состоянии оперативно найти другие рынки сбыта, хотя и такие планы есть.

Ранее премьер Латвии выступил с необычным призывом из-за дронов ВСУ. Он заявил, что граждане страны должны ездить на отдых в Латгалию после инцидентов с украинскими БПЛА, чтобы поддержать местных предпринимателей, столкнувшихся с оттоком туристов.

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