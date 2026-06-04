В Латвии намерены разработать механизм прекращения торговли с РФ

Из общего правила Кульбергс готов сделать одно исключение — для фармацевтической отрасли. Премьер уточнил, что фармацевтические компании, обладающие производственными мощностями и опытом, имеют решающее значение для безопасности. Он добавил, что фармацевтические предприятия не в состоянии оперативно найти другие рынки сбыта, хотя и такие планы есть.