В Латвии намерены разработать механизм прекращения торговли с РФ

Кулбергс подчеркнул, что «железно настаивает» на прекращении таких связей. «Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию», — цитирует главу латвийского правительства «Интерфакс».
Политик также сообщил, что поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти механизм реализации этого решения. Действовать Латвия намерена в координации с Европейским союзом, потому что она «не изолирована».
Из общего правила Кульбергс готов сделать одно исключение — для фармацевтической отрасли. Премьер уточнил, что фармацевтические компании, обладающие производственными мощностями и опытом, имеют решающее значение для безопасности. Он добавил, что фармацевтические предприятия не в состоянии оперативно найти другие рынки сбыта, хотя и такие планы есть.