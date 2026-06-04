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Силуанов назвал финансовый суверенитет «базой» для роста экономики России

Финансовый суверенитет является базовым условием для решения экономических проблем России, заявил на сессии ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов.

Источник: РБК

Финансовый суверенитет является базовым условием для решения экономических проблем России, заявил на сессии ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов.

Трансляцию сессии вел РБК.

«Мы живем сегодня в отсутствие внешнего притока инвестиций. Полностью рассчитываем и используем внутренние финансовые возможности. За последние три года рост экономики составил порядка 10%. Поэтому финансовая устойчивость, финансовый суверенитет — это база для того, чтобы обеспечить решение своих экономических вопросов», — сказал Силуанов.

«Мы не зависим от внешних притоков и внешних заимствований», — уточнил министр.

В своем выступлении Силуанов ответил, что Россия принимает собственные решения по бюджетным вопросам «абсолютно самостоятельно, исходя из тех потребностей, которые есть в стране, и приоритетов, которые есть в стране». Поэтому ей удается контролировать дефицит бюджета, и реальные доходы населения растут.

Силуанов совместно с министром экономического развития Максимом Решетниковым и заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным участвуют в сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» на полях ПМЭФ. Форум проходит в Петербурге с 3 по 6 июня. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

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