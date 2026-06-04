Силуанов назвал финансовый суверенитет «базой» для роста экономики России

Финансовый суверенитет является базовым условием для решения экономических проблем России, заявил на сессии ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов.
Трансляцию сессии вел РБК.
«Мы живем сегодня в отсутствие внешнего притока инвестиций. Полностью рассчитываем и используем внутренние финансовые возможности. За последние три года рост экономики составил порядка 10%. Поэтому финансовая устойчивость, финансовый суверенитет — это база для того, чтобы обеспечить решение своих экономических вопросов», — сказал Силуанов.
«Мы не зависим от внешних притоков и внешних заимствований», — уточнил министр.
В своем выступлении Силуанов ответил, что Россия принимает собственные решения по бюджетным вопросам «абсолютно самостоятельно, исходя из тех потребностей, которые есть в стране, и приоритетов, которые есть в стране». Поэтому ей удается контролировать дефицит бюджета, и реальные доходы населения растут.
Силуанов совместно с министром экономического развития Максимом Решетниковым и заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным участвуют в сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» на полях ПМЭФ. Форум проходит в Петербурге с 3 по 6 июня. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
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