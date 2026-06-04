Силуанов назвал финансовый суверенитет «базой» для роста экономики России

В своем выступлении Силуанов ответил, что Россия принимает собственные решения по бюджетным вопросам «абсолютно самостоятельно, исходя из тех потребностей, которые есть в стране, и приоритетов, которые есть в стране». Поэтому ей удается контролировать дефицит бюджета, и реальные доходы населения растут.