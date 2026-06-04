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Андрей Бочаров возглавил волгоградскую делегацию на ПМЭФ-2026

Делегация Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым принимает участие в.

Делегация Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в северной столице с 3 по 6 июня.

Как сообщили в обладмине, Волгоградская область уже подписала ряд инвестиционных соглашений с компаниями из Санкт-Петербурга и Московской области, а также присоединилась к международному меморандуму о сотрудничестве в сфере привлечения инвестиций.

На площадках форума представители региона обсудили развитие социального предпринимательства, инвестиционное сотрудничество и меры поддержки бизнеса. Также в рамках ПМЭФ-2026 проходят деловые встречи.

Пленарное заседание запланировано на 5 июня.

Фото: администрация Волгоградской области.

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