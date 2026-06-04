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Силуанов: Россия скоро погасит свой внешний долг

Внешний долг России достигает 10%. В скором времени он будет полностью погашен, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Внешний долг России достигает 10%. В скором времени он будет полностью погашен, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Надеюсь, что таких долгов не останется. Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры», — уточнил министр на полях ПМЭФ (цитата по ТАСС).

Государственный долг состоит из общей суммы задолженности правительства, накопленной для покрытия дефицитов бюджета. По данным Центробанка (ЦБ), в первом квартале внешний долг России снизился на $10,5 млрд — до $308,8 млрд. Это на $10,5 млрд, или 3,3%, меньше по сравнению с началом года. Сокращение долговых обязательств было отмечено в нескольких секторах экономики. Наибольшее снижение произошло по внешним обязательствам прочих секторов экономики и банковской системы, уточнил ЦБ. Международный валютный фонд прогнозировал увеличение госдолга России до 29,1% ВВП к 2031 году.

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