Силуанов: Россия скоро погасит свой внешний долг

Государственный долг состоит из общей суммы задолженности правительства, накопленной для покрытия дефицитов бюджета. По данным Центробанка (ЦБ), в первом квартале внешний долг России снизился на $10,5 млрд — до $308,8 млрд. Это на $10,5 млрд, или 3,3%, меньше по сравнению с началом года. Сокращение долговых обязательств было отмечено в нескольких секторах экономики. Наибольшее снижение произошло по внешним обязательствам прочих секторов экономики и банковской системы, уточнил ЦБ. Международный валютный фонд прогнозировал увеличение госдолга России до 29,1% ВВП к 2031 году.