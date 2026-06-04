Силуанов рассказал о планах погасить весь внешний долг России

Внешний долг России составляет «всего 10%», и его страна «скоро погасит», таких долгов не останется, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).
«У нас вообще внешний долг — всего 10%, который мы скоро погасим, и, надеюсь, что с таких долгов не останется. Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры. Все отключения [внешних] финансовых услуг абсолютно не повлияли на возможность наших расчетов, финансовых транзакций и так далее. Мы принимаем собственные решения и с точки зрения бюджетных вопросов абсолютно самостоятельно, исходя из тех потребностей, которые есть в стране, и приоритетов, которые есть в стране», — сказал министр.
Он добавил, что, несмотря на текущую ситуацию, у России один из самых низких уровней долга среди стран «двадцатки» и она входит в пятерку по контролю над дефицитом бюджета. По его словам, главное — это проведение независимой экономической политики, которая и есть суверенитет. Силуанов призвал беречь суверенитет и серьезно подходить к бюджетным решениям, обеспечивая стабильность госфинансов в условиях отсутствия внешних инвестиций, опираясь только на внутренние возможности.
«Как юрист я понимаю, что долги надо возвращать, но так не хочется», — пошутил в ответ на реплику Силуанова модератор сессии глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
По данным Минфина, на 1 мая 2026 года долг государства по внешним облигационным займам (независимо от того, кто ими владеет — резиденты или нерезиденты) составляет $33,8 млрд. Госдолг перед нерезидентами на 1 апреля — $23 млрд, следует из данных ЦБ на 1 апреля.
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