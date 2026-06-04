Силуанов рассказал о планах погасить весь внешний долг России

«У нас вообще внешний долг — всего 10%, который мы скоро погасим, и, надеюсь, что с таких долгов не останется. Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры. Все отключения [внешних] финансовых услуг абсолютно не повлияли на возможность наших расчетов, финансовых транзакций и так далее. Мы принимаем собственные решения и с точки зрения бюджетных вопросов абсолютно самостоятельно, исходя из тех потребностей, которые есть в стране, и приоритетов, которые есть в стране», — сказал министр.