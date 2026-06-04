Силуанов заявил, что Россия не первый год живет в условиях «мирового беспредела»

Россия несколько лет живёт в условиях «мирового беспредела», но твёрдая финансовая позиция позволяет сглаживать внешние шоки. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме.
По словам Силуанова, он не может сказать, что привык к таким условиям, но требуется достаточно твёрдая позиция в финансах.
«Нужно очень внимательно относиться к финансам, тогда все эти беспределы извне будут в меньшей степени или вообще не будут на нас влиять», — подчеркнул министр.
Он добавил, что чем выше турбулентность за рубежом, тем больше государство должно создавать комфортных условий для внутреннего развития и внутренних инвесторов. Силуанов призвал ослаблять регулирование, идти навстречу бизнесу и обеспечивать основы для права собственности.
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