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150 дорожных камер установят в Волгограде и области — адреса

Устанавливаться оборудование будет поэтапно. Первые 10 систем фото- и видеофиксации появятся в Волгограде уже в августе.

В Волгоградской области ищут подрядчика, который установит 150 камер фиксации нарушений ПДД. На эти цели из областного бюджета предусмотрено 1,4 млрд рублей.

Устанавливаться оборудование будет поэтапно. Первые 10 систем фото- и видеофиксации появятся в Волгограде уже в августе, затем их будут устанавливать каждый месяц до конца года. Последние 45 смонтируют в январе 2027-го.

В Ворошиловском районе за водителями будут следить у зданий на улицах:

Азизбекова, 26;

Ардатовская, 29;

Огарёва, 6.

В Дзержинском районе камеры смонтируют по адресам:

Авиаторов, 12а, 13, 3;

Полоненко, 14;

Хорошева, 10;

Шекснинская, 48.

В Кировском районе на улицах:

64-й Армии, 87а;

Кирова, 138;

Никитина, 54.

В Краснооктябрьском районе:

39-й Гвардейской дивизии, 30;

пересечение пр. Металлургов — ул. Кузнецова;

пр. Ленина, 116а;

пересечение пр. Ленина — ул. Штеменко.

В Советском районе:

Ивановского, 12;

Казахская, 9, 8 и 43;

Краснопресненская, 17 и д. 20;

Рутковского, 69;

пересечение ул. Гвардии майора Степанищева — ул. Гвардии сержанта Шумского.

В Тракторозаводском районе:

Героев Шипки, 29 и 27а;

Ополченской, 1, 5, 15 и 27б;

Шурухина у остановки «Алюминиевское кладбище».

Также камеры установят на Третьей продольной магистрали, и трассах:

«Червленое — Калач-на-Дону», 12,4 км, 30,3 км, 49,1 км;

«Волгоград — Котельниково — Сальск», 66 км, 95 км, 100 км, 146 км, 152 км, 171 км и мостовом переходе через Волгу.

По данным v102.ru, новое оборудование власти возьмут в аренду до ноября 2030.

Ранее стало известно, что обход Волгограда выведут к федеральной трассе А-260 уже в 2026 году.