150 дорожных камер установят в Волгограде и области — адреса

В Волгоградской области ищут подрядчика, который установит 150 камер фиксации нарушений ПДД. На эти цели из областного бюджета предусмотрено 1,4 млрд рублей.
Устанавливаться оборудование будет поэтапно. Первые 10 систем фото- и видеофиксации появятся в Волгограде уже в августе, затем их будут устанавливать каждый месяц до конца года. Последние 45 смонтируют в январе 2027-го.
В Ворошиловском районе за водителями будут следить у зданий на улицах:
Азизбекова, 26;
Ардатовская, 29;
Огарёва, 6.
В Дзержинском районе камеры смонтируют по адресам:
Авиаторов, 12а, 13, 3;
Полоненко, 14;
Хорошева, 10;
Шекснинская, 48.
В Кировском районе на улицах:
64-й Армии, 87а;
Кирова, 138;
Никитина, 54.
В Краснооктябрьском районе:
39-й Гвардейской дивизии, 30;
пересечение пр. Металлургов — ул. Кузнецова;
пр. Ленина, 116а;
пересечение пр. Ленина — ул. Штеменко.
В Советском районе:
Ивановского, 12;
Казахская, 9, 8 и 43;
Краснопресненская, 17 и д. 20;
Рутковского, 69;
пересечение ул. Гвардии майора Степанищева — ул. Гвардии сержанта Шумского.
В Тракторозаводском районе:
Героев Шипки, 29 и 27а;
Ополченской, 1, 5, 15 и 27б;
Шурухина у остановки «Алюминиевское кладбище».
Также камеры установят на Третьей продольной магистрали, и трассах:
«Червленое — Калач-на-Дону», 12,4 км, 30,3 км, 49,1 км;
«Волгоград — Котельниково — Сальск», 66 км, 95 км, 100 км, 146 км, 152 км, 171 км и мостовом переходе через Волгу.
По данным v102.ru, новое оборудование власти возьмут в аренду до ноября 2030.
Ранее стало известно, что обход Волгограда выведут к федеральной трассе А-260 уже в 2026 году.