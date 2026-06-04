В Волгограде подорожали дизель и все марки бензина

В Волгограде за прошедшую неделю подорожали все виды топлива. Как сообщает Волгоградстат, цены на АЗС за 7 дней снова выросли. Серьезнее всего подорожал дизель: +0,4%, или на 31 копейку за литр. Его продают в Волгоградской области по 75 рублей 54 копейки.
Бензин подорожал менее заметно. АИ-92 прибавил в цене 6 копеек, АИ-95 — 7 копеек, АИ-98 — 12 копеек.
Цены на АЗС Волгограда и области на 1 июня 2026 года (по данным Волгоградстата).
Дизельное топливо: 75,54.
АИ-92: 64,26.
АИ-95: 71,27.
АИ-98 и выше: 92,39.