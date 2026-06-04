В Волгограде подорожали дизель и все марки бензина

В Волгограде за прошедшую неделю подорожали все виды топлива. Как сообщает Волгоградстат, цены на АЗС за 7 дней снова выросли. Серьезнее всего подорожал дизель: +0,4%, или на 31 копейку за литр. Его продают в Волгоградской области по 75 рублей 54 копейки.