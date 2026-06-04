В Севастополе вновь остановили свободную продажу топлива

В конце мая в Крыму ввели ограничения на продажу бензина марок АИ-95 и АИ-92 — не более 20 л в одни руки раз в сутки, заправка в канистры запрещена. Причиной были названы проблемы с логистикой. На стабилизацию ситуации потребуется месяц, считают власти. В Крыму запустили карту АЗС с данными о наличии топлива на станциях.