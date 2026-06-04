«Новоросцемент» и «ПЕТОН» подписали соглашение о модернизации водной инфраструктуры РФ

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание стратегического соглашения между ключевыми игроками транспортной и строительной отраслей. Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), ФГУП «Росморпорт», ОАО «Новоросцемент» и нефтегазовый холдинг «ПЕТОН» договорились о совместной работе по внедрению инноваций на морском и внутреннем водном транспорте.