Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Индия могут создать полигон для тестов беспилотных технологий

Котвани: Россия и Индия могут создать полигон для тестирования беспилотников.

Источник: www_ria_ru

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Россия и Индия могут создать совместный «полигон» для проведения тестов в сфере беспилотных технологий, заявил президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

«Крайне важно, чтобы мы создали собственную “песочницу” для проведения тестов в сфере беспилотных технологий, использования сенсоров и дронов. Это должен быть особый полигон, который мы можем использовать совместно и внедрять в Индии», — сказал Котвани в ходе сессии ПМЭФ «Как закаляется бизнес: международная кооперация — мотор для глобальных проектов технологического лидерства и завоевания новых рынков».

Спикер отметил, что индийская инфраструктура и индийское законодательство идеально подходят для этих целей. Это не просто «прекрасная среда» для проведения пилотных проектов, Индия также обладает всем необходимым для сертификации в сфере кибербезопасности, а также для проведения соответствующих проверок и внедрения стандартов, отметил Котвани.

Он также подчеркнул, что Россия обладает превосходными инженерными компетенциями, системами контроля и управления, а также обширными человеческими талантами. В свою очередь, у Индии есть необходимый масштаб, цифровые возможности, а также одна из крупнейших инфраструктурных программ.

По словам Котвани, объединяя усилия стороны могут создавать совместные платформы и пилотные проекты, а также объекты интеллектуальной собственности, что особенно важно когда речь заходит о беспилотных технологиях.