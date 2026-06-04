Россия и Индия могут создать полигон для тестов беспилотных технологий

Спикер отметил, что индийская инфраструктура и индийское законодательство идеально подходят для этих целей. Это не просто «прекрасная среда» для проведения пилотных проектов, Индия также обладает всем необходимым для сертификации в сфере кибербезопасности, а также для проведения соответствующих проверок и внедрения стандартов, отметил Котвани.