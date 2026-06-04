Россия и Индия могут создать полигон для тестов беспилотных технологий

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Россия и Индия могут создать совместный «полигон» для проведения тестов в сфере беспилотных технологий, заявил президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
«Крайне важно, чтобы мы создали собственную “песочницу” для проведения тестов в сфере беспилотных технологий, использования сенсоров и дронов. Это должен быть особый полигон, который мы можем использовать совместно и внедрять в Индии», — сказал Котвани в ходе сессии ПМЭФ «Как закаляется бизнес: международная кооперация — мотор для глобальных проектов технологического лидерства и завоевания новых рынков».
Спикер отметил, что индийская инфраструктура и индийское законодательство идеально подходят для этих целей. Это не просто «прекрасная среда» для проведения пилотных проектов, Индия также обладает всем необходимым для сертификации в сфере кибербезопасности, а также для проведения соответствующих проверок и внедрения стандартов, отметил Котвани.
Он также подчеркнул, что Россия обладает превосходными инженерными компетенциями, системами контроля и управления, а также обширными человеческими талантами. В свою очередь, у Индии есть необходимый масштаб, цифровые возможности, а также одна из крупнейших инфраструктурных программ.
По словам Котвани, объединяя усилия стороны могут создавать совместные платформы и пилотные проекты, а также объекты интеллектуальной собственности, что особенно важно когда речь заходит о беспилотных технологиях.