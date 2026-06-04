ВТБ: рынок сбережений вырастет в этом году на 10%

По прогнозам ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках в этом году вырастет на 10%, превысив 72 трлн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Сам ВТБ планирует нарастить свой портфель быстрее — на 12% за год, до 13,6 трлн. Об этом на ПМЭФ-2026 заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
В этом году на накопительных продуктах россиян уже размещено свыше 67,5 трлн рублей, что на 14% больше, чем за тот же период в прошлом году. В первом полугодии объем привлеченных средств физлиц увеличится до 68,7 трлн рублей, из которых 65,3 трлн — в рублях. К концу года доля рублевых накоплений россиян составит уже 95%.
— В этом году рост рынка сбережений сохранится, но замедлится в 1,5 раза относительно 2025 года. Это прямое следствие цикла снижения ставок. Тем не менее, рост все равно остается выше розничного кредитного портфеля. Классические вклады и накопительные счета по-прежнему остаются финансовым фундаментом для большинства россиян. Однако главный тренд года — это перераспределение ликвидности, которое происходит по двум потокам. Первый направляется в долгосрочные инвестиционные инструменты для получения более высокой доходности на длительном горизонте. Второй — в кредитный рынок, хотя здесь потенциал использован еще не в полной мере, — отметил Дмитрий Брейтенбихер.