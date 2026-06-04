ВТБ: рынок сбережений вырастет в этом году на 10%

— В этом году рост рынка сбережений сохранится, но замедлится в 1,5 раза относительно 2025 года. Это прямое следствие цикла снижения ставок. Тем не менее, рост все равно остается выше розничного кредитного портфеля. Классические вклады и накопительные счета по-прежнему остаются финансовым фундаментом для большинства россиян. Однако главный тренд года — это перераспределение ликвидности, которое происходит по двум потокам. Первый направляется в долгосрочные инвестиционные инструменты для получения более высокой доходности на длительном горизонте. Второй — в кредитный рынок, хотя здесь потенциал использован еще не в полной мере, — отметил Дмитрий Брейтенбихер.