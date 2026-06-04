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Силуанов: Россия достигла финансового суверенитета и скоро полностью погасит внешний долг

Россия достигла финансового суверенитета и сохраняет независимость в принятии финансовых и экономических решений, заявил министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ.

Россия достигла финансового суверенитета и сохраняет независимость в принятии финансовых и экономических решений, заявил министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ.

По его словам, несмотря на внешнее давление и ограничения, российская экономика сегодня развивается без внешних источников инвестиций и опирается на собственные финансовые ресурсы.

«Страна живет без внешних источников инвестиций, рассчитывает на себя», — подчеркнул министр.

Силуанов также сообщил, что внешний долг России сейчас составляет около 10%, а в ближайшее время будет полностью погашен.

Глава Минфина призвал бережно относиться к достигнутому уровню независимости.

«Хочу сказать, что суверенитет надо очень внимательно беречь и внимательно к нему относиться», — отметил он.

Отдельно министр прокомментировал сокращение Фонда национального благосостояния. По его словам, средства ФНБ использовались именно для поддержки экономики в период сложностей.

«Мы для того и накапливали, чтобы в сложные времена тратить», — заявил Силуанов.

Он уточнил, что за последние несколько лет около 4 трлн рублей из фонда были направлены на инвестиции и поддержку экономического развития страны.

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