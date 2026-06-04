Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) вновь выступил ключевой площадкой для заключения значимых для страны соглашений. В нынешнем году мероприятие объединило свыше 20 000 делегатов из почти 130 государств. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Делегация Нижегородской области планирует подписать свыше десяти соглашений в разнообразных отраслях — от промышленности и цифровых технологий до спорта и демографии.
Ожидается, что ряд договорённостей окажет заметное влияние на социальную сферу: они поспособствуют созданию новых рабочих мест, появлению современных инфраструктурных объектов и в целом позитивно скажутся на качестве жизни населения.
На площадке «Экспофорума» гости могут познакомиться с символами региона: здесь представлены знаменитые матрёшки и новейшая модель автомобиля «Volga». Эти элементы экспозиции позволяют тысячам посетителей ощутить связь с культурными традициями и оценить индустриальный потенциал Нижегородской области.
Ранее в Нижнем Новгороде подписали более 350 соглашений на конференции ЦИПР.