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Делегация Нижегородской области начала работу на ПМЭФ

Ожидается, что ряд договорённостей окажет заметное влияние на социальную сферу.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) вновь выступил ключевой площадкой для заключения значимых для страны соглашений. В нынешнем году мероприятие объединило свыше 20 000 делегатов из почти 130 государств. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Делегация Нижегородской области планирует подписать свыше десяти соглашений в разнообразных отраслях — от промышленности и цифровых технологий до спорта и демографии.

Ожидается, что ряд договорённостей окажет заметное влияние на социальную сферу: они поспособствуют созданию новых рабочих мест, появлению современных инфраструктурных объектов и в целом позитивно скажутся на качестве жизни населения.

На площадке «Экспофорума» гости могут познакомиться с символами региона: здесь представлены знаменитые матрёшки и новейшая модель автомобиля «Volga». Эти элементы экспозиции позволяют тысячам посетителей ощутить связь с культурными традициями и оценить индустриальный потенциал Нижегородской области.

Ранее в Нижнем Новгороде подписали более 350 соглашений на конференции ЦИПР.