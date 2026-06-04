Делегация Нижегородской области начала работу на ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) вновь выступил ключевой площадкой для заключения значимых для страны соглашений. В нынешнем году мероприятие объединило свыше 20 000 делегатов из почти 130 государств. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.