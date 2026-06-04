«Не передергивайте»: Силуанов и Макаров устроили жесткую перепалку на ПМЭФ

Одним из самых эмоциональных моментов ПМЭФ стала дискуссия министра финансов Антона Силуанова и главы комитета Госдумы по бюджету Андрея Макарова на ключевой экономической сессии форума.
В ходе обсуждения Силуанов несколько раз одернул своего оппонента.
«Не передергивайте, Андрей Михайлович», — повторял министр финансов, отвечая на реплики Макарова.
Напряжение усилилось после того, как Макаров заявил, что министр финансов якобы показал аудитории кулак.
«Министр финансов показал зрителям кулак», — отметил парламентарий.
Одна из самых острых перепалок произошла после слов Силуанова о том, что экономика — это не только финансы.
«Страшно, когда министр финансов говорит, что экономика — это не финансы», — сказал Макаров.
«Вы выдумываете. Я сказал: не только финансы», — немедленно ответил глава Минфина.
Еще один яркий обмен репликами произошел во время обсуждения устойчивости экономики к новым вызовам.
«А если нас шарахнет, у нас есть финансовые резервы?» — спросил Макаров.
«Нас постоянно шарахает», — парировал Силуанов.
Жесткая дискуссия стала одной из самых запоминающихся на главной экономической сессии форума.