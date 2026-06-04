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«Не передергивайте»: Силуанов и Макаров устроили жесткую перепалку на ПМЭФ

Одним из самых эмоциональных моментов ПМЭФ стала дискуссия министра финансов Антона Силуанова и главы комитета Госдумы по бюджету Андрея Макарова на ключевой экономической сессии форума.

Одним из самых эмоциональных моментов ПМЭФ стала дискуссия министра финансов Антона Силуанова и главы комитета Госдумы по бюджету Андрея Макарова на ключевой экономической сессии форума.

В ходе обсуждения Силуанов несколько раз одернул своего оппонента.

«Не передергивайте, Андрей Михайлович», — повторял министр финансов, отвечая на реплики Макарова.

Напряжение усилилось после того, как Макаров заявил, что министр финансов якобы показал аудитории кулак.

«Министр финансов показал зрителям кулак», — отметил парламентарий.

Одна из самых острых перепалок произошла после слов Силуанова о том, что экономика — это не только финансы.

«Страшно, когда министр финансов говорит, что экономика — это не финансы», — сказал Макаров.

«Вы выдумываете. Я сказал: не только финансы», — немедленно ответил глава Минфина.

Еще один яркий обмен репликами произошел во время обсуждения устойчивости экономики к новым вызовам.

«А если нас шарахнет, у нас есть финансовые резервы?» — спросил Макаров.

«Нас постоянно шарахает», — парировал Силуанов.

Жесткая дискуссия стала одной из самых запоминающихся на главной экономической сессии форума.