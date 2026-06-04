Хабаровскому краю простили 6,55 млрд рублей по бюджетным кредитам

Хабаровский край стал одним из шести российских регионов, получившим поддержку в виде списания долгов по бюджетным кредитам от федерального центра. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по решению председателя правительства России Михаила Мишустина общая сумма списанных долгов Якутии, Татарстана, Хабаровского края, Владимирской, Курганской и Омской областей составит свыше 37,5 млрд рублей. Хабаровскому краю списали 6,55 млрд рублей.
По словам губернатора Дмитрия Демешина, Хабаровский край входит в число приоритетных регионов, которым федеральный центр помогает сократить их долговую нагрузку.
— Мы много сил и ресурсов вкладываем в ключевые сферы — президентские нацпроекты, модернизацию ЖКХ и транспортной отрасли, переселение людей из аварийного жилья, поэтому и сумма списанных кредитов выше. Принятые на федеральном уровне меры позволят направить дополнительные средства на повышение качества жизни, — заявил Дмитрий Демешин.
Работа по облегчению долговой нагрузки регионов ведется по поручению Президента, которое глава государства дал по итогам своего Послания Федеральному Собранию в 2024 году. В начале мая Хабаровскому краю уже списывали почти 7,78 млрд рублей долга.