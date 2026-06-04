Хабаровскому краю простили 6,55 млрд рублей по бюджетным кредитам

— Мы много сил и ресурсов вкладываем в ключевые сферы — президентские нацпроекты, модернизацию ЖКХ и транспортной отрасли, переселение людей из аварийного жилья, поэтому и сумма списанных кредитов выше. Принятые на федеральном уровне меры позволят направить дополнительные средства на повышение качества жизни, — заявил Дмитрий Демешин.