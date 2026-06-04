Делегация Пермского края начала работу на ПМЭФ-2026

Правительство Пермского края и губернатор 4 июня начали работу на Петербургском международном экономическом форуме-2026, сообщает правительство региона.
Власти подпишут соглашения с руководством крупнейших промышленных компаний и госкорпораций. Договоры помогут экономическому развитию Прикамья.
По итогам переговоров край закрепит сотрудничество с Ямало-Ненецким автономным округом, который заинтересован в разработках Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование».
Дмитрий Махонин примет участие в сессии на тему «Скоростные дороги — алгоритмы роста». Губернатор обсудит развитие конкурентоспособной транспортной сети. Также на форуме обсудят увеличение лимитов скорости на трассах федерального значения.
С 2024 года на ПМЭФ правительство Пермского края подписало более 20 соглашений. Большая их часть относится к инвестициям и инфраструктуре.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что Прикамье вошло в топ по развитию государственно-частного партнерства по результатам 2025 года. Регион уступил Москве, заняв второе место.
Напомним, мост через реку Чусовую продолжают ремонтировать. Специалисты отмечают, что работы будут идти около года.