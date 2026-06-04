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Нижегородцы рассказали, на что стали тратиться больше

Нижегородцы пытаются сокращать расходы по второстепенным статьям бюджета, стараются искать скидки.

Нижегородцы назвали бытовые расходы, которые стали особенно обременительными. Участники поделились, какие товары и услуги подорожали заметнее всего и как это влияет на их бюджет, сообщили в NN.RU.

По мнению нижегородцев, сильнее всего ударили по семейному бюджету несколько категорий. Так, пользователи отмечают значительный рост цен на отдельные позиции. Например, стоимость рыбы из повседневного продукта превратилась почти в роскошь. При этом некоторые магазины пока удерживают цены за счёт акций и скидок.

Местная жительница указала, что заправка полного бака теперь обходится в 3,5 тысячи рублей — против 2,8 тысячи рублей годом ранее. Многие жаловались на билеты на поезд и самолёт, путёвки на базы отдыха и в пансионаты стали ощутимо дороже. По словам нижегородца, цены на эти услуги растут ещё со времён пандемии COVID‑19 и сейчас достигли уровня, недоступного для многих.

Жители региона отметили, что и вторичный рынок жилья не демонстрирует ожидаемого снижения цен, несмотря на ограниченный спрос и сложности с ипотекой.

Также увеличились расходы на лекарства и платные приёмы врачей. Резкий рост цен коснулся и кормов и ветеринарных услуг. Так, плановый осмотр пожилого питомца раз в полгода и остальных раз в год обходится примерно в 6−7 тысяч рублей, а операция по удалению больных зубов может стоить до 25 тысяч рублей.

В список также вошли ремонт и коммунальные услуги, а также хобби и одежда.

Нижегородцы пытаются сокращать расходы по второстепенным статьям бюджета, стараются искать скидки.

Ранее Владислав Атмахов выступил против скрытого роста цен.