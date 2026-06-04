Нижегородцы рассказали, на что стали тратиться больше

Также увеличились расходы на лекарства и платные приёмы врачей. Резкий рост цен коснулся и кормов и ветеринарных услуг. Так, плановый осмотр пожилого питомца раз в полгода и остальных раз в год обходится примерно в 6−7 тысяч рублей, а операция по удалению больных зубов может стоить до 25 тысяч рублей.