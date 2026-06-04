Делегация Нижегородской области начала работу на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Делегация Нижегородской области приступила к работе на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ; 18+), сообщил глава региона Глеб Никитин в своем макс-канале.
По словам губернатора, предстоящие дни будут очень насыщенными. Региону предстоит подписать несколько десятков соглашений в самых разных сферах — от промышленности и цифровых технологий до демографии и спорта.
Многие из этих договоренностей, как отметил Никитин, принесут ощутимый социальный эффект: новые рабочие места, современные объекты инфраструктуры и реальные улучшения качества жизни людей.
«Особенно приятно, что в “Экспофоруме” есть возможность косвенно познакомиться с нашим регионом через его узнаваемые символы. Здесь гостей встречают знаменитые матрешки и новый автомобиль “Volga”. Для тысяч гостей это прикосновение к культуре, традициям и индустриальной мощи нашего региона», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, что нижегородский ученый станет героем выставки «Наука в лицах» на ПМЭФ.