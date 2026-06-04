Делегация Нижегородской области начала работу на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

«Особенно приятно, что в “Экспофоруме” есть возможность косвенно познакомиться с нашим регионом через его узнаваемые символы. Здесь гостей встречают знаменитые матрешки и новый автомобиль “Volga”. Для тысяч гостей это прикосновение к культуре, традициям и индустриальной мощи нашего региона», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.