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Делегация Нижегородской области начала работу на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Его участниками стали более 20 тысяч человек из 130 стран.

Источник: Время

Делегация Нижегородской области приступила к работе на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ; 18+), сообщил глава региона Глеб Никитин в своем макс-канале.

По словам губернатора, предстоящие дни будут очень насыщенными. Региону предстоит подписать несколько десятков соглашений в самых разных сферах — от промышленности и цифровых технологий до демографии и спорта.

Многие из этих договоренностей, как отметил Никитин, принесут ощутимый социальный эффект: новые рабочие места, современные объекты инфраструктуры и реальные улучшения качества жизни людей.

«Особенно приятно, что в “Экспофоруме” есть возможность косвенно познакомиться с нашим регионом через его узнаваемые символы. Здесь гостей встречают знаменитые матрешки и новый автомобиль “Volga”. Для тысяч гостей это прикосновение к культуре, традициям и индустриальной мощи нашего региона», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что нижегородский ученый станет героем выставки «Наука в лицах» на ПМЭФ.