Почему важно регулярно следить за своей кредитной историей

Регулярная проверка кредитной истории помогает не только контролировать собственные финансовые обязательства, но и своевременно выявлять ошибки или признаки мошенничества. Специалисты рекомендуют использовать право на бесплатное получение кредитного отчета не реже одного раза в год, особенно перед оформлением крупных кредитов или ипотечных займов.