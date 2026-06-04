Почему важно регулярно следить за своей кредитной историей

Специалисты напоминают, что каждый гражданин Казахстана имеет право один раз в год бесплатно получить свой персональный кредитный отчет и проверить содержащиеся в нем данные.
Что такое кредитный отчет.
Кредитный отчет представляет собой официальный документ, в котором содержится информация обо всех оформленных кредитах и займах, а также сведения об их погашении.
Кредитная история начинает формироваться с момента получения первого займа.
Она позволяет финансовым организациям оценить:
своевременность внесения платежей; наличие или отсутствие просрочек; текущую кредитную нагрузку; общую финансовую дисциплину заемщика.
Положительная кредитная история может повысить шансы на получение нового кредита и более выгодных условий финансирования.
Где можно получить кредитный отчет.
Каждый казахстанец может бесплатно получить персональный кредитный отчет один раз в календарном году.
Повторный запрос в течение того же года предоставляется уже на платной основе.
Получить отчет можно несколькими способами:
через сайт или мобильное приложение Первого кредитного бюро; через портал eGov.kz; в отделениях ЦОН; в отделениях «Казпочты»; в офисе Первого кредитного бюро; через Государственное кредитное бюро.
Что делать, если в отчете обнаружены ошибки.
Специалисты рекомендуют внимательно проверять кредитную историю после получения отчета.
Если в документе обнаружены недостоверные сведения, например информация о просрочке по уже погашенному кредиту или закрытому займу, необходимо обратиться в соответствующий банк или микрофинансовую организацию.
Для подтверждения своей позиции потребуется предоставить документы, подтверждающие погашение задолженности.
Кроме того, оспорить некорректные данные можно бесплатно через сайт Первого кредитного бюро, если сведения были внесены на основании данных этой организации.
Как защититься от кредитного мошенничества.
Для повышения финансовой безопасности гражданам рекомендуют подключить услугу «Контроль кредитной истории».
Сервис позволяет оперативно получать уведомления обо всех изменениях в кредитной истории, включая:
оформление новых займов; появление просроченной задолженности; изменение суммы долга; другие операции, связанные с кредитной историей.
Подключить услугу можно через портал eGov.kz, а также через сайт или мобильное приложение Первого кредитного бюро.
Что стоит знать.
Регулярная проверка кредитной истории помогает не только контролировать собственные финансовые обязательства, но и своевременно выявлять ошибки или признаки мошенничества. Специалисты рекомендуют использовать право на бесплатное получение кредитного отчета не реже одного раза в год, особенно перед оформлением крупных кредитов или ипотечных займов.