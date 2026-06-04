Вложения в фонды прямых инвестиций в России вырастут вдвое в 2026 году

При этом рынок Pre‑IPO, подразумевающий инвестиции в компании незадолго до их выхода на биржу, сейчас почти не развивается на фоне высокой ключевой ставки. Как отметил Дмитрий Брейтенбихер, сейчас сложились удачные условия для вложений в фонды прямых инвестиций. С одной стороны, компании стоят дешевле обычного: бизнес оценивают ниже рынка, а значит, инвесторы могут войти в проекты с выгодой для себя. С другой стороны, компаниям нужны деньги — из‑за высокой ключевой ставки бизнесу сложнее обойтись без внешнего финансирования.