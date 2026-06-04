Сергей Лукин поднял вопрос тарифов на селе в Совете Федерации

Особенно остро проблема стоит в малых городах: там окупаемость проектов практически нулевая из-за низкого потребления услуг. Кроме того, не хватает квалифицированных управленцев, способных вести такие проекты от идеи до прибыли. Немаловажно, что без ответственного собственника сети ветшают, что приводит к авариям и перебоям в подаче тепла и воды, а в конечном счёте — к постоянному потоку жалоб жителей во все инстанции.