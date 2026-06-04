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700 кг мелочи: волгоградцы опустошили свои копилки в «Монетную неделю»

Чаще всего сдавали монеты номиналом 1 рубль и 10 рублей, самые редкие экземпляры — однокопеечные и 50-копеечные монеты.

Итоги "Монетной недели подвели в Волгограде. Акция проходила с 6 по 18 апреля, в ней приняли участие 65 отделений банков и 432 торговые точки региона, сообщает пресс-служба отделение Волгоград Южного ГУ Банка России.

Из копилок жители региона достали 309 тысяч монет, получив взамен около полутора миллионов рублей бумажными деньгами. Это почти на 3% больше, чем годом ранее. Только в банки волгоградцы принесли больше 700 килограммов мелочи.

Большинство монет — 84,7% — были рублёвыми разного номинала, 15,3% — копейки. Чаще всего сдавали монеты номиналом 1 рубль и 10 рублей, самые редкие экземпляры — однокопеечные и 50-копеечные монеты.

«Акция проходила уже в шестой раз, некоторые волгоградцы заранее копили мелочь, чтобы поучаствовать в “Монетной неделе” семьями. Возвращенные в оборот монеты помогут упростить расчеты и снизить затраты на чеканку», — говорит руководитель операционно-кассового центра № 4 Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.

Следующая акция пройдёт предстоящей осенью. Но расплачиваться мелочью можно в любое время.

Ранее эксперт vlg.aif.ru Владимир Кудрявцев рассказал, стоит ли волгоградцам ждать больших пенсий.