Прогноз: Российские вкладчики заработают 7 трлн дохода в 2026 году

Так, из общей суммы прогнозируемого годового дохода в 7 трлн рублей на выплаты от ВТБ и Почта банка придётся 1,3 трлн рублей. При этом в банке насчитывается свыше 11 млн активных вкладчиков — то есть, сбережениями активно управляет каждый третий клиент. Средний размер вклада превышает 550 тыс. рублей, а среднего остатка на накопительном счёте — более 137 тыс. рублей. Примечательно, что около 15% вкладчиков предпочитают распределять свои средства: они одновременно размещают деньги и на депозите, и на накопительном счёте, тем самым диверсифицируя свои сбережения. По прогнозам банка, к концу года сберегательный портфель может увеличиться примерно на 12%, а доля вкладчиков продолжит расти.