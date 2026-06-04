Власти рассказали, грозит ли Воронежской области дефицит бензина

Информация о дефиците бензина в ряде российских регионов, в том числе в Воронежской области, появилась в СМИ и социальных сетях в среду, 3 июня.
В пресс-службе правительства региона сообщили, что на текущий момент в Воронежской области достаточно запасов топлива и выстроена вся необходимая товаропроводящая цепочка для удовлетворения потребностей населения.
Сейчас лишь на одной из местных сетей фиксируется нехватка бензина марки АИ-92 по внутренним причинам. На АЗС федеральных сетей дефицита не наблюдается, ситуация стабильная. В случае отсутствия повышенного спроса топливо будут продавать в штатном режиме.
«В Воронежской области порядка 95% рынка занимают федеральные топливные компании, которые в состоянии обеспечить топливом всю товаропроводящую цепочку», — подчеркнули в правительстве региона.
При этом власти напомнили, что ряд автозаправочных станций не производит продажу в тары (канистры), как и ранее, по причинам безопасности.
Ранее в МЧС России опровергли информацию о том, что автовладельцам запретят пользоваться телефоном на АЗС.