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Власти рассказали, грозит ли Воронежской области дефицит бензина

Информация о нехватке топлива в ряде регионов появилась в СМИ и социальных сетях.

Источник: Freepik

Информация о дефиците бензина в ряде российских регионов, в том числе в Воронежской области, появилась в СМИ и социальных сетях в среду, 3 июня.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что на текущий момент в Воронежской области достаточно запасов топлива и выстроена вся необходимая товаропроводящая цепочка для удовлетворения потребностей населения.

Сейчас лишь на одной из местных сетей фиксируется нехватка бензина марки АИ-92 по внутренним причинам. На АЗС федеральных сетей дефицита не наблюдается, ситуация стабильная. В случае отсутствия повышенного спроса топливо будут продавать в штатном режиме.

«В Воронежской области порядка 95% рынка занимают федеральные топливные компании, которые в состоянии обеспечить топливом всю товаропроводящую цепочку», — подчеркнули в правительстве региона.

При этом власти напомнили, что ряд автозаправочных станций не производит продажу в тары (канистры), как и ранее, по причинам безопасности.

Ранее в МЧС России опровергли информацию о том, что автовладельцам запретят пользоваться телефоном на АЗС.

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