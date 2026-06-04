Премьер Венгрии признал невозможность отказа от энергоносителей РФ

«Мы постараемся диверсифицировать источники поставок, но мы не можем полностью отказаться от российских энергоносителей», — приводит «Интерфакс» слова Мадьяра в интервью газете Le Monde.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ заявила, что Россия готова выстраивать прагматичные отношения с новым кабмином Венгрии на основе прагматизма и взаимного учета интересов друг друга.
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