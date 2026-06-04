9,5 млрд рублей предоставит ДОМ. РФ для строительства коммунальной инфраструктуры в Нижнем Новгороде

В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ; 18+), который проходит 3−6 июня, подписано важное соглашение для развития Нижнего Новгорода.
Управляющий директор ДОМ. РФ Александр Аксаков и заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов закрепили договоренности о выделении 9,5 млрд рублей на строительство коммунальной инфраструктуры в Нижнем Новгороде.
Средства, привлеченные через механизм инфраструктурных облигаций ДОМ. РФ, направят на создание теплоэнергетической инфраструктуры; магистральных сетей водоснабжения и водоотведения; сетей ливневой канализации; локальных очистных сооружений.
Объекты появятся в поселке Новинки и деревне Ольгино, которые входят в состав Нижнего Новгорода. Завершить строительство планируют к концу 2028 года.
Механизм инфраструктурных облигаций, который ДОМ. РФ применяет с 2021 года, позволяет привлекать средства с рынков капитала по субсидируемой ставке; экономить бюджетные средства регионов; ускорять реализацию капиталоемких социальных проектов.
Александр Аксаков подчеркнул, что инструмент инфраструктурных облигаций помогает регионам эффективно реализовывать значимые проекты.
«Через выпуск инфраструктурных облигаций мы привлекаем средства с рынков капитала и направляем их на строительство капиталоемких объектов в стране. Сегодня мы подписали соглашение, по которому Нижегородский регион получит такое финансирование, и уже к концу 2028 года в Нижнем Новгороде будут построены новые магистральные сети», — рассказал он.
Сергей Морозов отметил связь проекта с масштабным развитием территории.
«В районе Новинок и Ольгино правительство Нижегородской области реализует самый масштабный проект комплексного развития территории — строительство современного жилья со всей необходимой для комфортной жизни социальной инфраструктурой. Сотрудничество с ДОМ. РФ позволяет в короткие сроки создать необходимую инфраструктурную базу и в перспективе сделать жилье в новых микрорайонах более доступным и комфортным для нижегородцев», — заключил он.