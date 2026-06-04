9,5 млрд рублей предоставит ДОМ. РФ для строительства коммунальной инфраструктуры в Нижнем Новгороде

«Через выпуск инфраструктурных облигаций мы привлекаем средства с рынков капитала и направляем их на строительство капиталоемких объектов в стране. Сегодня мы подписали соглашение, по которому Нижегородский регион получит такое финансирование, и уже к концу 2028 года в Нижнем Новгороде будут построены новые магистральные сети», — рассказал он.