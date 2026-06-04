Курьерам готовы платить 190 тысяч в месяц летом-2026 в Волгограде

В мае волгоградские компании опубликовали 570 предложений для разнорабочих. В среднем, им готовы платить около 120 тысяч. 385 предложений — для продавцов-кассиров и продавцов-консультантов. Они могу заработать около 50 тысяч в месяц. На третьем месте по количеству опубликованных вакансий курьеры. Для них было открыто более 380 новых рабочих мест с зарплатой, в среднем, около 190 тысяч в месяц. Хорошо могут заработать водители — почти 100 тысяч в месяц. Опубликовано около 260 вакансий.