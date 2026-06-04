Халяль и англичане: что мешает южноуральским товарам выйти на рынки Азии и Африки

— На Ближнем Востоке многие товары должны иметь сертификат о халяльности —соответствия продукта нормам ислама. И это не только продукты питания, но иногда даже косметика. Такой документ, выданный в России, не признается в некоторых странах, например, в Индонезии. И возникает необходимость получать местный сертификат, — делится министр.