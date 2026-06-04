Бизнес созрел для лизинга недвижимости под офисы

Оператором программы выступает «ВТБ Лизинг», а поставщиком объектов — девелопер FORMA, входящий в ГК ПИК. Партнеры отмечают, что новый продукт позиционируется как альтернатива классической ипотеке и аренде, сочетая простоту последней с экономической эффективностью лизинговых сделок. Первая сделка в рамках сотрудничества уже заключена: в лизинг передан офис площадью более 2 тыс. кв. м в новом деловом пространстве «Порта» в Москве. «Отрасль созрела для перемен, и интерес к лизингу недвижимости — не спонтанный тренд, а осознанный ответ бизнеса на текущие экономические реалии. Благодаря экспертизе ВТБ Лизинг и масштабу портфеля недвижимости девелопера FORMA мы выводим на рынок понятную и финансово выгодную для российского бизнеса альтернативу ипотеке и классической аренде», — заявил Виталий Сергейчук. Участники рынка отмечают, что интерес к лизингу недвижимости становится осознанным ответом на текущие экономические реалии. Для девелоперов подобные партнерства открывают дополнительный канал продаж и позволяют привлечь более широкий круг корпоративных клиентов, заинтересованных в переходе от аренды к владению активами с налоговыми преимуществами.