Нижегородская область получит льготное финансирование на закупку техники от ДОМ. РФ

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ; 18+) губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает льготное финансирование для закупки коммунальной, строительно‑дорожной и сельскохозяйственной техники в регионе.
Средства поступят через механизм инфраструктурных облигаций: ДОМ. РФ привлечет капитал за счет выпуска ценных бумаг, а затем направит его на долгосрочное финансирование региональной инфраструктуры. Это возможно благодаря совместной программе льготного лизинга ДОМ. РФ и Минпромторга РФ, которая стартовала в апреле 2025 года.
По словам Виталия Мутко, программа льготного лизинга уже показала высокую эффективность в масштабах страны: профинансировано приобретение около двух тысяч единиц техники; общий объем финансирования превысил 17 млрд рублей; российские производители получили стимул для расширения производства и сбыта.
В рамках нового соглашения Нижегородская область планирует закупить 280 единиц техники и оборудования на сумму 1,8 млрд рублей.
Глеб Никитин подчеркнул важность нового механизма для региона.
«Раньше мы пользовались рыночными инструментами, обычным лизингом, но сейчас это практически невозможно. Пополнять и обновлять парк мы можем с помощью институтов развития. И для нижегородцев это чрезвычайно важно», — сказал он.
Виталий Мутко, в свою очередь, отметил потенциальные выгоды сотрудничества.
«Уверен, что это снизит издержки, будет способствовать повышению эффективности и поддержит развитие экономического потенциала всего региона», — подчеркнул он.
Программа льготного лизинга направлена на обеспечение регионов современной техникой на льготных условиях; снижение нагрузки на региональные бюджеты; ускорение обновления основных фондов.
Ключевые параметры программы:
объем финансирования — 380 млрд рублей; срок предоставления средств — от 3 до 7 лет; приоритет отдается технике российского производства.